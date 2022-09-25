Укрзалізниця запускає додатковий поїзд "Київ – Запоріжжя" через Кривий Ріг

АТ “Укрзалізниця” призначає щоденний додатковий нічний швидкий поїзд №276/275 Київ — Запоріжжя через Кривий Ріг.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби.

Перший рейс поїзда призначений на 28 вересня. З Києва він відправлятиметься о 21:36. У Кривий Ріг прибуватиме о 07:12. В Запоріжжя - 11:55.

Зворотно поїзд курсуватиме з 29 вересня. Відправлятиметься із Запоріжжя о 14:35, Марганця - 16:16, Нікополя - 16:57, Кривого Рогу - 20:25. У Київ прибуватиме о 05:48.

"Повний перелік зупинок та розклад вже є на сайті, а квитки - звісно ж, у застосунку та чат-боті", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, АТ “Укрзалізниця” продовжує відновлювати залізничне сполучення з Харківщиною.

Так, з 19 вересня вже курсують поїзди сполученням Харків — Дергачі та Харків — Чугуїв.

А з 15 вересня почав курсувати поїзд між Харковом та Балаклією.