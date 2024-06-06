Рейтинг найкращі роботодавці Рейтинг найкращих роботодавців
Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда

"Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда
"Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда. Фото: УЗ

“Укрзалізниця” на власних потужностях завершила модернізацію чергового електропоїзда, відомого як "Хом’як". Це вже п'ятий електропоїзд, відремонтований з початку року. 

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, оновлена "електричка" курсуватиме на Львівщині.

Під час модернізації поїзда залізничники виконали такі роботи:

  • Капітально відремонтували електродвигуни.
  • Встановили нові колісні пари, допоміжні машини, гальмівне та електрообладнання.
  • Відновили кузов поїзда та внутрішнє салонне обладнання.
  • Заміняли сидіння на м’які комфортабельні дивани.
  • Встановили світлодіодне освітлення.
  • Змонтували нові перегородки салону.
Фото 2 — "Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда
Фото 3 — "Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда
Фото 4 — "Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда
Фото 5 — "Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда
Фото 6 — "Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда
Фото 7 — "Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда

Поїзд після ремонту також було адаптовано для потреб маломобільних груп пасажирів. Зокрема, облаштовано місця для людей з інвалідністю та пасажирів з дітьми, а також передбачено місця для зручного перевезення велосипедів.

Додамо, що "Укрзалізниця" вперше модернізувала таку електричку в кінці 2022 року. Тодішній голова УЗ Олександр Камишін зазначив, що ЕПЛ9Т "Хом’як" є найновішою електричкою з наявних в парку моделей. Вона випущена в 2004 році, тоді як інші електрички "Укрзалізниці", що проходять модернізацію, старші 30 років.

Автор:
Тетяна Гойденко