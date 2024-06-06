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"Укрзалізниця" завершила модернізацію п'ятого електропоїзда
“Укрзалізниця” на власних потужностях завершила модернізацію чергового електропоїзда, відомого як "Хом’як". Це вже п'ятий електропоїзд, відремонтований з початку року.
Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
Згідно з повідомленням, оновлена "електричка" курсуватиме на Львівщині.
Під час модернізації поїзда залізничники виконали такі роботи:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Капітально відремонтували електродвигуни.
- Встановили нові колісні пари, допоміжні машини, гальмівне та електрообладнання.
- Відновили кузов поїзда та внутрішнє салонне обладнання.
- Заміняли сидіння на м’які комфортабельні дивани.
- Встановили світлодіодне освітлення.
- Змонтували нові перегородки салону.
Поїзд після ремонту також було адаптовано для потреб маломобільних груп пасажирів. Зокрема, облаштовано місця для людей з інвалідністю та пасажирів з дітьми, а також передбачено місця для зручного перевезення велосипедів.
Додамо, що "Укрзалізниця" вперше модернізувала таку електричку в кінці 2022 року. Тодішній голова УЗ Олександр Камишін зазначив, що ЕПЛ9Т "Хом’як" є найновішою електричкою з наявних в парку моделей. Вона випущена в 2004 році, тоді як інші електрички "Укрзалізниці", що проходять модернізацію, старші 30 років.