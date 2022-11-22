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Транспорт
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Укрзалізниця збільшує кількість вагонів до Херсона. З'явився шалений попит

Укрзалізниця збільшує кількість вагонів до Херсона. З'явився шалений попит

Державна "Укрзалізниця" відразу додала дев'ять вагонів до поїзда на Херсон, враховуючи дуже високий попит на квитки, повідомили в компанії. Як пишуть в УЗ, перші два рейси "Потяга до перемоги" "Укрзалізниці" до нещодавно звільненого міста показали, наскільки сильно чекали повернення залізничного сполучення мешканці Херсонщини.

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"На додачу до пасажирів, які придбали квитки на цей рейс в межах проєкту "Квитки до перемоги", залізничники допомогли виїхати ще близько 300 херсонців, серед яких понад 20 дітей,  3 людей з інвалідністю та одна 94-річна бабуся. А ще 6 песиків і 1 кіт", – розповідають в компанії.

В "Укрзалізниці" також відкрили продаж квитків на рейси в обох напрямках: з Києва до Херсона на 22 та 24 листопада і з Херсона до Києва на 23 та 25 листопада (із зупинкою в Миколаєві).

"Просимо херсонців, які нас вже мають змогу читати завдяки наявності інтернету на вокзалі, прибувати на посадку за півтори-дві години у зв'язку з проходженням безпекової перевірки перед посадкою: завантаження бази даних у наших силовиків займає трохи часу, поставмося з розумінням", – додали в УЗ.

Разом з тим залізничники продовжують працювати над оновленням постійного графіка курсування рейсу 101/102 Київ — Херсон, щоб забезпечити максимально зручний час відправки з Херсона та Миколаєва, тому про рейси після 25 листопада розкажемо додатково.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни запустила поїзд з Києва до Херсона 18 листопада.

Автор:
Максим Беркаль