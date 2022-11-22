Укрзалізниця збільшує кількість вагонів до Херсона. З'явився шалений попит

Державна "Укрзалізниця" відразу додала дев'ять вагонів до поїзда на Херсон, враховуючи дуже високий попит на квитки, повідомили в компанії. Як пишуть в УЗ, перші два рейси "Потяга до перемоги" "Укрзалізниці" до нещодавно звільненого міста показали, наскільки сильно чекали повернення залізничного сполучення мешканці Херсонщини.

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"На додачу до пасажирів, які придбали квитки на цей рейс в межах проєкту "Квитки до перемоги", залізничники допомогли виїхати ще близько 300 херсонців, серед яких понад 20 дітей, 3 людей з інвалідністю та одна 94-річна бабуся. А ще 6 песиків і 1 кіт", – розповідають в компанії.

В "Укрзалізниці" також відкрили продаж квитків на рейси в обох напрямках: з Києва до Херсона на 22 та 24 листопада і з Херсона до Києва на 23 та 25 листопада (із зупинкою в Миколаєві).

"Просимо херсонців, які нас вже мають змогу читати завдяки наявності інтернету на вокзалі, прибувати на посадку за півтори-дві години у зв'язку з проходженням безпекової перевірки перед посадкою: завантаження бази даних у наших силовиків займає трохи часу, поставмося з розумінням", – додали в УЗ.

Разом з тим залізничники продовжують працювати над оновленням постійного графіка курсування рейсу 101/102 Київ — Херсон, щоб забезпечити максимально зручний час відправки з Херсона та Миколаєва, тому про рейси після 25 листопада розкажемо додатково.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни запустила поїзд з Києва до Херсона 18 листопада.