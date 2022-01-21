В аэропорту "Борисполь" возобновят работу терминала F

27 марта аэропорт "Борисполь" со стартом летней навигации полетов планирует возобновить работу терминала F.

Как передает avianews.com, об этом сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

По информации издания, финансовый план аэропорта "Борисполь" на 2022 год предусматривает обслуживание 13,1 млн пассажиров. Это означает, что в пиковые часы пропускная способность терминала D не будет справляться с фактическим числом пассажиров, которые вылетают или прилетают.

В аэропорту заявили, что в аэровокзальном комплексе F будут обслуживать пассажиров лоукостеров и авиакомпаний, которые специализируются на прямых перелетах из точки в точку.

Сейчас аэропорт ведет переговоры с авиаперевозчиками о смене терминала, однако пока не готов огласить их список. На предприятии пообещали, что такой переезд будет добровольным.

Аэровокзальный комплекс закрыли два года назад после введения ограничений на путешествия по всему миру и значительного падения пассажиропотока. Для экономии средств все рейсы сосредоточили в терминале D, который на тот момент был полупустым.

Работу терминала F решили возобновить именно для разгрузки основного терминала D.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию восстановленного терминала F 31 марта 2019 года.