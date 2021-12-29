В Kernel рассказали о важности планирования ж/д перевозок и опыте сотрудничества с УЗ в этом направлении

Плановость в железнодорожных перевозках может существенно улучшить ситуацию с экспортом зерновых. Первые шаги для этого уже сделаны благодаря совместному проекту с УЗ.

Об этом сообщил Михаил Кравченко, руководитель службы ж/д логистики Kernel.

Возможность планирования перевозок на 12-месячный горизонт и демонополизация рынка — два важных направления реформы ж/д перевозок в Украине. Используя инновационные цифровые решения, компания Kernel уже смогла вывести на новый уровень объемы и качество перевозок.

Благодаря автоматизированной системе оперирования зерновыми грузами, в Kernel могут быть гибкими в формировании маршрутов и планировании цепи поставок. С учетом этой возможности компания осуществила тестовый проект графиковых перевозок совместно с "Укрзализныцей". В результате нитки графика "Укрзализныци" логически продолжили программный продукт Kernel по формированию ступенчатых маршрутов.

"Коллаборация с "Укрзализныцей" по поводу движения поездов по расписанию доказала, что система хранения зерна Kernel и оперирования ее потоками может обеспечить плановость, необходимую для выполнения задач экспорта, – рассказывает Михаил Кравченко. – В перспективе мы хотим создать глобальную логистическую платформу. Она объединит все звенья цепочки поставки зерна от поля/склада до судна и даже до места поставки зерна конечному клиенту/покупателю".

В Kernel готовы помогать УЗ с реформой графиков движения, но для воплощения следующих шагов необходим доступ к операционным данным "Укрзализныци" по процессу железнодорожных перевозок.

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