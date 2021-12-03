В Киеве из-за футбола ограничат работу нескольких станций метро

3 декабря в Киеве могут ограничить на вход несколько центральных станций метро. Причиной станет проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

В метро предупредили, что ограничения на вход на станции "Олимпийская" возможны перед началом матча, проведение которого запланировано на 17:00. А еще на трех станциях — после окончания игры.

"3 декабря на НСК "Олимпийский" матч "Шахтер" — "Львов" (начало в 17:00). Возможно ограничение на вход на станции "Олимпийская" перед началом игры, на станциях "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" — после ее окончания",— говорится в сообщении.

Как сообщают в метрополитене, механизм ограничения на вход применяется из соображений безопасности и во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, чтобы не повышать стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве, Киевский городской совет выделит из городского бюджета 500 миллионов гривен коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевметрополитен" как дотацию на компенсацию тарифа на проезд в коммунальном транспорте.

Также мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какими будут цены на проезд в транспорте в Киеве.

Ранее Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.

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