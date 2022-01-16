В Киеве на три дня отменяют несколько рейсов городской электрички

17, 18 и 19 января в Киеве по техническим причинам будет отменен ряд рейсов городской электрички. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

По информации транспортного ведомства, утром в понедельник, 17 января, не будут ходить электрички №7307 от станции "Дарница", №7308 от станции "Киев-Волынский", №7315 от станции "Дарница" и №7316 от станции "Киев-Волынский".

Вечером отменят маршруты №7416 от станции "Борщаговская", №7423 от станции "Дарница", №7424 от станции "Борщаговская" и №7431 от станции "Дарница".

Утром во вторник, 18 января, отменят маршруты №7307 от станции "Дарница", №7308 от станции "Киев-Волынский", №7315 от станции "Дарница", №7316 от станции "Киев-Волынский".

Вечером отменят маршруты №7416 от станции "Борщаговская", №7423 от станции "Дарница", №7424 от станции "Борщаговская", №7431 от станции "Дарница".

Кроме этого, 19 января, будут отменены утренние маршруты №7307 от станции "Дарница", №7308 от станции "Киев-Волынский", №7315 от станции "Дарница", №7316 от станции "Киев-Волынский".

Также в этот день будут отменены ряд вечерних рейсов: №7416 от станции "Борщаговская", №7423 от станции "Дарница", №7424 от станции "Борщаговская" и №7431 от станции "Дарница".

Напомним, глава Офиса трансформации Максим Бахматов заявлял, что в Киеве планируется создать трамвайно-автобусный маршрут "Большое транспортное кольцо".

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко неоднократно продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года и даже в июне 2021 года обещал открытие в срок хотя бы одной из станций нового участка.

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