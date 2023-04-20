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Категорія
Транспорт
Дата публікації

В київському метро перестали діяти банківські картки

В київському метро перестали діяти банківські картки

На станціях метрополітену в Києві з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.

Про це повідомляє КМДА.

Також не працюють мобільні додатки ApplePay та GooglePay, усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі.

Сплатити за проїзд можна транспортною картою, qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий", паперовим qr-квитком.

Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною картою та додатками КМДА повідомить додатково.

Нагадаємо, 21 квітня на 12 станціях київського метрополітену професійні медики навчатимуть домедичної допомоги, долучитися до тренингів зможе кожен бажаючий.

Автор:
Михайло Шилін