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В развитие украинского авиастроения инвестируют 34 млрд грн до 2030 года, — Шмыгаль
До 2030 года Украина инвестирует в развитие авиастроительства 34 млрд грн, а 45 высокотехнологичных предприятий отрасли получат ряд налоговых льгот.
Об этом 25 ноября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления на форуме "Большое строительство: Авиация. Туризм".
По его словам, в целом за 2021 год государственные инвестиции в развитие авиационной отрасли составили 3,4 млрд грн.
В частности, 1,4 млрд грн вложили в строительство аэропорта в Днепре, 700 млн грн — в строительство аэропорта в Одессе, еще 600 млн грн направили для аэропорта в Виннице, 500 млн грн — для аэропорта в Херсоне.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На заседании 24 ноября Кабинет министров принял порядок использования 200 млн грн для пополнения статутного капитала аэропорта "Борисполь". Эти средства пойдут на строительство нового терминала.
Премьер-министр добавил, что, по подсчетам экспертов, размер государственных инвестиций в развитие сферы авиаперевозок почти на 1% влияет на валовый внутренний продукт (ВВП) страны.
Шмыгаль подчеркнул, что в 2022 году правительство продолжит работать в этом направлении и выделять деньги для развития аналогичных проектов.
Он также напомнил о старте создания государственной авиакомпании, о чем ранее сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что авиакомпанию назовут Ukrainian National Airlines (Украинские национальные авиалинии). Идея создать UNA зародилась еще в 2020 году. Тогда президент сообщил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.
Теперь процесс создания UNA уже начался. 18 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в госбюджет на 2021 год, чтобы выделить 500 млн грн на капитал национального авиаперевозчика.