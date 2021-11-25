В развитие украинского авиастроения инвестируют 34 млрд грн до 2030 года, — Шмыгаль

До 2030 года Украина инвестирует в развитие авиастроительства 34 млрд грн, а 45 высокотехнологичных предприятий отрасли получат ряд налоговых льгот.

Об этом 25 ноября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления на форуме "Большое строительство: Авиация. Туризм".

По его словам, в целом за 2021 год государственные инвестиции в развитие авиационной отрасли составили 3,4 млрд грн.

В частности, 1,4 млрд грн вложили в строительство аэропорта в Днепре, 700 млн грн — в строительство аэропорта в Одессе, еще 600 млн грн направили для аэропорта в Виннице, 500 млн грн — для аэропорта в Херсоне.

На заседании 24 ноября Кабинет министров принял порядок использования 200 млн грн для пополнения статутного капитала аэропорта "Борисполь". Эти средства пойдут на строительство нового терминала.

Премьер-министр добавил, что, по подсчетам экспертов, размер государственных инвестиций в развитие сферы авиаперевозок почти на 1% влияет на валовый внутренний продукт (ВВП) страны.

Шмыгаль подчеркнул, что в 2022 году правительство продолжит работать в этом направлении и выделять деньги для развития аналогичных проектов.

"Кроме этого, мы активно работаем с нашими международными партерами. В частности, в "Борисполе" за счет международных кредитов реконструируется одна из двух взлетных полос", — добавил глава Кабмина.

Он также напомнил о старте создания государственной авиакомпании, о чем ранее сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что авиакомпанию назовут Ukrainian National Airlines (Украинские национальные авиалинии). Идея создать UNA зародилась еще в 2020 году. Тогда президент сообщил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Теперь процесс создания UNA уже начался. 18 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в госбюджет на 2021 год, чтобы выделить 500 млн грн на капитал национального авиаперевозчика.