В сети сообщили, что Кличко с 29 ноября перекрывает мост Патона. В КГГА ответили, что это фейк

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков распространил информацию, будто бы с 29 ноября на 2 месяца будет перекрыт мост Патона на ремонт. Однако в КГГА опровергли эту информацию.

Киевская городская государственная администрация не будет в ближайшее время перекрывать аварийный мост Патона на ремонт, а информация, что это будет сделано с 29 ноября, является фейком.

Об этом на своей странице в Facebook заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Отмечу, что, учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях. Все это сделано для уменьшения погрузки на сооружение. И именно в таком режиме мост продолжает работать", — сообщил Поворозник.

По его словам, сегодня идет процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. О. Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации.

"Речь о перекрытии движения на мосту вообще не идет! И подобная информация является преднамеренной манипуляцией", — заявил заместитель Виталия Кличко.

Отметим, ранее руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков на своей странице в Facebook распространил информацию о том, что Киевский городской глава Виталий Кличко готовит перекрытие аварийного моста Патона, чтобы предотвратить его падение и человеческие жертвы.

«В ближайшее время Кличко перекроет мост Патона! Со следующего понедельника, 29 ноября, тут на два месяца планируются срочные ремонтные работы. Сообщается, что мост реально может рухнуть в любой момент, похоронив десятки и сотни людей. Потому и потребовались такие срочные меры. Хотя, конечно, по-хорошему тут необходим затяжной капитальный ремонт. Но можно начать и с малого. Ведь совсем недавно сеть облетело видео с отваливающимися от моста фрагментами конструкции. Судя по всему, это и послужило причиной экстренного закрытия», — заявил Быков.

При этом он даже опубликовал карту объезда перекрытого моста Патона.

Как известно, мост Патона в Киеве, находящийся в аварийном состоянии, регулярно осыпается: летом 2021 года три раза за один месяц на мосту прорывало теплотрассу, из-за чего с моста шел водопад.