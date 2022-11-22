В столиці боряться з ожеледицею. Задіяли більше 500 працівників "зеленбуду"

На сьогоднішній день в столиці для боротьби з ожеледицею задіяли 192 одиниці техніки "Київавтодору", а також 10 одиниць іншої техніки і 526 працівників "зеленбудів" та керуючих компаній, повідомили в КМДА.

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"Обробку вузьких тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів виконували 153 працівника у складі 27 бригад із ручного прибирання. Удень дорожники збільшать кількість працівників і техніки, яка оброблятиме вулиці", – йдеться в повідомленні.

За сьогодні використано 9,6 тонн протиожеледної суміші. Також до прибирання вулиць залучені 2700 працівників та 11 одиниць техніки керуючих компаній.

"Складні метеоумови зберігатимуться протягом дня. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, не паркуватися на узбіччях доріг, аби не заважати прибиральній техніці", – попросили в КМДА.

Пішоходів попросили бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Нагадаємо, що середня температура зимового періоду (грудень-лютий) 2022/2023 року в Україні очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років.