В Украине растут цены на международные грузоперевозки

В 2021 году заметно вырос спрос на перевозки из Украины, при этом существенно подорожали международные перевозки в обоих направлениях.

Об этом свидетельствуют данные международной биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU.

В частности, количество заявок на междугородные перевозки из Украины магистральным транспортом в 2021 году выросло по сравнению с 2020 годом на 22%, а стоимость повысилась на 17%. Еще более заметна динамика по сравнению с доковидным 2019 годом: заявок стало на 79% больше, а цены увеличились на 62%.

Отметим, что ставки росли постепенно на протяжении всего года. Если в среднем по году ставка на перевозки из Украины большегрузным транспортом составляла чуть более $1000, то в декабре она приблизилась к $1300.

При этом в международных перевозках в Украину пока не наблюдается существенного роста количества заявок, однако цены растут даже более быстрыми темпами. Так, среднегодовая ставка выросла по сравнению с 2020 годом на 69%.

Отметим, что аналогичные тенденции наблюдаются во многих странах. В частности, по итогам года на 65% выросли ставки на перевозки в Беларусь и на 77% – в Казахстан.

Основная причина роста связана с увеличением спроса и дефицитом водителей-дальнобойщиков. По оценкам экспертов ATI.SU, эти тенденции сохранятся и в 2022 году.

В Украине ситуацию может усугубить кризис с перевозками в Европе, где дефицит кадров стараются восполнить за счет мигрантов. В этих условиях украинским транспортным компаниям будет сложнее удержать водителей, которым в Евросоюзе готовы предлагать более высокие зарплаты.

СПРАВКА:

Биржа грузоперевозок ATI.SU – международная биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории 63 стран Европы и Азии. Компания имеет локальные представительства в Украине, а также странах Евросоюза и СНГ.