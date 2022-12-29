В "Укрзалізниці" попередили про затримку поїздів через знеструмлення

Через часткові знеструмлення на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині деякі поїзди “Укрзалізниці” прямують із запізненням.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Із затримкою понад 30 хвилин наразі прямують:

№7/8 Одеса — Харків (+3 год 30 хв);

№65/66 Умань — Харків (+1 год 25 хв);

№1/2 Харків — Івано-Франківськ (+1 год 03 хв);

№111/112 Київ — Ізюм (+46 хв);

№11/12 Львів — Одеса (+43 хв);

№45/46 Харків — Ужгород (+35 хв);

№61/62 Харків — Одеса (+33 хв);

№129/130 Кременчук — Ворохта (+30 хв).

"Резервні тепловози працюють, пасажирів з Інтерсіті+ до Краматорська ми пересаджуємо до резервних вагонів далекого сполучення під теплотягою. Жодного скасованого рейсу, продовжуємо рух", - додали в УЗ.