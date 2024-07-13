В УЗ розповіли про найекзотичніші речі, які пасажири забували в поїздах

У січні-червні 2024 року пасажири 8 188 разів звертались до контакт-центру "Укрзалізниці" з проханнями знайти загублені речі — це майже вдвічі більше, ніж за той же період минулого року.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми продовжуємо "колекціонувати" випадки пошуків різних цікавих речей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього року в топ знахідок потрапили наступні:

іграшковий олень 120 см заввишки;

пакет з 8 палками ковбаси;

торти;

паспорт на імплант;

відро полуниці;

смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику.

"Численні капи для зубів різних розмірів та калібрів уже перестали рахувати — їх залишають у поїзді з неймовірною регулярністю", - зауважують в "Укрзалізниці".

Перелік менш екзотичних речей, які пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді, такий: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.

Також пасажирів закликали наприкінці поїздки ретельно перевіряти свої речі.

"Тож перед закінченням поїздки радимо подивитись, чи на ввіреному їм місці всі діадеми з діамантами, номерні знаки та ліцензії на продаж алкоголю, які можна було випадково залишити в поїзді", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що якщо вже загубили в поїзді якусь річ, то потрібно описати її за формою, і спеціалісти оперативно допоможуть знайти її та повернути.

Нагадаємо, з 1 серпня "Укрзалізниця" додає жіночі купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.

Також повідомлялося, що за перші шість місяців 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення понад 20,6 мільйонів пасажирів у приміському сполученні, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.