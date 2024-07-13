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В УЗ розповіли про найекзотичніші речі, які пасажири забували в поїздах
У січні-червні 2024 року пасажири 8 188 разів звертались до контакт-центру "Укрзалізниці" з проханнями знайти загублені речі — це майже вдвічі більше, ніж за той же період минулого року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Ми продовжуємо "колекціонувати" випадки пошуків різних цікавих речей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цього року в топ знахідок потрапили наступні:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- іграшковий олень 120 см заввишки;
- пакет з 8 палками ковбаси;
- торти;
- паспорт на імплант;
- відро полуниці;
- смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику.
"Численні капи для зубів різних розмірів та калібрів уже перестали рахувати — їх залишають у поїзді з неймовірною регулярністю", - зауважують в "Укрзалізниці".
Перелік менш екзотичних речей, які пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді, такий: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.
Також пасажирів закликали наприкінці поїздки ретельно перевіряти свої речі.
"Тож перед закінченням поїздки радимо подивитись, чи на ввіреному їм місці всі діадеми з діамантами, номерні знаки та ліцензії на продаж алкоголю, які можна було випадково залишити в поїзді", - йдеться в повідомленні.
В УЗ зазначили, що якщо вже загубили в поїзді якусь річ, то потрібно описати її за формою, і спеціалісти оперативно допоможуть знайти її та повернути.
Нагадаємо, з 1 серпня "Укрзалізниця" додає жіночі купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.
Також повідомлялося, що за перші шість місяців 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення понад 20,6 мільйонів пасажирів у приміському сполученні, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.