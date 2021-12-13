В Харькове будут выпускать турецкие автобусы Karsan

В 2022 году в Украине начнут выпускать турецкие автобусы марки Karsan. Как сообщает украинский электромобильный портал AMPERCAR.com, производство автобусов будет налажено в Харькове.

По данным портала, в городе наладят крупноузловую сборку Karsan из импортных автомобильных комплектов.

На сегодняшний день для размещения сборочных линий рассматривается одно из городских коммунальных предприятий. Через несколько лет на нем могут запустить крупноузловую сборку, что позволит создать около 300 новых рабочих мест.

В AMPERCAR.com отмечают, что речь идет, скорее всего, о 6-метровых 22-местных "маршрутках" Karsan Jest+ и больших автобусах Atak.

В салоне последнего могут разместиться до 58 человек. Эта модель имеет версию с двигателем IVECO в 185 лошадиных сил, а также на электротяге с запасом хода до 300 км.

Стоит отметить, что компания Karsan также выпускает ряд коммерческих моделей. Среди них Peugeot J9, Peugeot Partner, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroën Berlingo.

Напомним, Запорожский автомобильный автозавод разрабатывает новую модель автобуса А18 — низкопольного городского транспорта длиной 12 метров.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Киевская городская госадминистрация (КГГА) закупила по лизинговой схеме 50 городских автобусов производства Минского автозавода (МАЗ) за 1,7 млрд грн, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны украинских производителей.

Эксперты считают, что в будущем автобусы подобного класса можно будет полностью закупать в Украине.