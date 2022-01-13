В Японии запустили судно под управлением искусственного интеллекта

В Токийском заливе (Япония) провели испытания катера, которым управлял искусственный интеллект, сообщает NHK.

По информации издания, 20-метровый катер весом 19 тонн проследовал по водам Токийского залива от порта в городе Екосука до одного из необитаемых островов в 1,7 км от побережья.

В исследовательскую группу входит фонд Nippon Foundation, а также судостроитель, разработавший судно.

Разработчики отмечают, что искусственный интеллект, управляющий судном, использует в работе большое количество камер и датчиков, которые анализируют, в частности, положение соседних судов, а также направление ветра.

Целью исследовательской группы и разработчика судна является запуск в эксплуатацию к 2025 году малых автономных пассажирских судов. Ожидается, что это поможет решить проблему нехватки работников в японском судоходстве.

Как ранее информировало издание Japan Times, система также поможет облегчить нагрузку на морские правоохранительные органы, поскольку Япония сталкивается с увеличением числа вторжений в свои воды и незаконной деятельности в своей исключительной экономической зоне, особенно со стороны китайских судов.

Интегрированная система на основе искусственного интеллекта, которая будет отслеживать спутниковые данные, позволит заблаговременно обнаруживать и прогнозировать вторжения, анализируя навигационные данные судов, такие как скорость, местоположение и направление.

Система будет иметь возможность обрабатывать данные с нескольких кораблей одновременно. Как только подозрительное судно будет обнаружено, береговая охрана отправит суда.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Малага начал эксплуатироваться новый беспилотный электрический автобус, что является первым подобным проектом в Европе.