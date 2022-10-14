Варшава допоможе Києву ремонтувати потяги метро

Метрополітен польської столиці допоможе колегам у Києві у модернізації поїздів 81-ї серії, які використовуються в метрополітені української столиці.

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Про це повідомили в мерії Варшави, передає TVN24.pl.

Представники метрополітенів обох столиць вже обговорили співпрацю. Їх зустріч ініціювала Міжнародна асоціація польських підприємців в Україні.

Зазначається, що київський метрополітен повністю базується на російських поїздах серії 81.

"Зі зрозумілих причин компанія хоче стати незалежною від поставок з Москви. Варшавський метрополітен також використовує подібний парк, тому представники київського метрополітену звернулися до Варшави – через Міжнародну асоціацію польських підприємців в Україні – з проханням про підтримку", – розповіли в асоціації.

Варшавське метро станом на зараз має 22 потяги серії 81. Мова йде про ідентичні одиниці тим, що використовуються в Києві.

Колія рейок у Варшаві хоч і трохи вужча, однак, винятком є ширші колісні осі, загалом поїзди дуже схожі. Тому представники варшавської компанії заявили про підтримку в постачанні запчастин, а також про допомогу в обміні знаннями та досвідом, необхідними для модернізації українських поїздів.

Нагадаємо, з з липня в метро Києва відновили роботу вестибюлі двох станцій метрополітену, а саме: вестибюль №2 станції "Академмістечко" та вестибюль №1 станції "Дарниця".

Під час повітряних тривог вхід до метро вільний, тобто не потрібно платити за проїзд.

Правила проходу на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги:

при вході в метрополітен як укриття обов’язково мати документ-посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;

уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com