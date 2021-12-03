Верховный суд просит КСУ оценить мораторий на взыскание с "Укрзализныци" долгов Донецкой ж/д

Верховный суд решил обратиться в Конституционный суд с представлением об оценке им конституционности моратория на взыскание с "Укрзализныци" долгов ее филиала "Донецкая железная дорога".

Как говорится в сообщении Верховного суда, такое решение было принято на его пленуме 3 декабря. Обращение было инициировано коллегией судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Оно касается отдельных положений законов об исполнительном производстве и об особенностях создания акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования.

В частности, в первом из них КС просят оценить соответствие Основному закону пункт 11 части 1 статьи 34, а также пункт 10-1 раздела ХІІІ "Заключительные и переходные положения".

Первая норма гласит, что исполнитель останавливает исполнительные действия в случае установление моратория на взыскание активов должника по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых размещено на территории проведения АТО, где не действуют украинские органы власти.

Вторая норма фиксирует, что на период действия моратория в отношении "Укрзализныци" подлежат приостановлению исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений об обращении взыскания на активы по обязательствам ее предприятий на неподконтрольной части Донбасса.

В законе же об особенностях создания УЗ Конституционный суд просят оценить пункты 5-1 и 5-2 раздела ІІІ "Заключительные и переходные положения".

В них непосредственно речь идет об установлении упомянутого моратория на взыскание активов УЗ по обязательствам Донецкой ж/д до проведения инвентаризации и оценки имущества, находящегося на неподконтрольной территории, и утверждения акта приема-передачи такого имущества напрямую "Укрзализныце".

Такая инвентаризация и передача имущества, согласно закону, должна быть проведена в течение полугода после окончания мер по отражению российской агрессии и восстановления суверенитета Украины на соответствующих территориях.

"Учитывая, что обязанностью государства является обеспечение выполнения окончательного решения, принимая во внимание длительное действие моратория и отсутствие правовой определенности наступления события, с которым связана потеря действия моратория, а также сомнения в существовании легитимной цели такого моратория, пленум ВС решил обратиться в КСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, что мораторий о взыскании с УЗ долгов ДЖД был введен 20 декабря 2016 года, в октябре 2018 года соответствующие нормы, указывающие на зону АТО, расширили политической формулировкой о "территории осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".

Отметим, что Донецкая ж/д в рамках реорганизации "Укрзализныци" с декабря 2015 года была переведена из статуса госпредприятия в статус филиала УЗ, расположенного в городе Лиман (Красный Лиман) Донецкой области. Сейчас она распоряжается имуществом, оставшимся на подконтрольной Украине территории, в то время как на неподконтрольной действует своя "Донецкая железная дорога" в статусе "государственного" предприятия под юрисдикцией "ДНР".