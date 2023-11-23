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Виробляє 10 000 порцій: "Укрзалізниця" відправила в перший рейс потяг-кухню (ФОТО)
23 листопада "Укрзалізниця" відправила в перший рейс із Києва побудований Фондом Говарда Баффета потяг-кухню (Food Train). Він може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що цей унікальний поїзд-кухня у День подяки (традиційне американське родинне свято) вирушив до Харкова та Ізюма аби приготованими у ньому святковими стравами подякувати тим, хто своєю щоденною працею допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги: працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам.
Страви, а це запечена індичка, картопля та гарбузовий пиріг, з Food Train також передадуть мешканців міст, які потребують продовольства.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Виробляє близько 10 000 порцій їжі на день
Поїзд-кухня може виробляти близько 10 000 порцій їжі на день в автономному режимі.
Поїзд має 6 вагонів:
- генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
- вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
- вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
- вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
- вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
- багажний вагон на 27000 літрів води з фільтраційною та насосною станціями.
Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо тощо. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові порційні контейнери з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.
Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).
«Так фантастично бачити інновації, які допомагають українцям. Працівники Укрзалізниці – це неймовірні патріоти, які ведуть свою країну через війну, допомагають усіма способами, які тільки можна собі уявити. Планую в грудні зробити заїзд на Food Train та запропонувати їжу всім українцям уздовж лінії фронту. Перемога буде, і Укрзалізниця зробить значний внесок», — зазначив Говард Баффет, який є регулярним пасажиром "Укрзалізниці".
Зауважимо, сотні тисяч українців, які живуть у безпосередній близькості від бойових дій, нині залежать від гуманітарної та продовольчої допомоги. За даними ООН, сьогодні приблизно кожна п'ята українська родина стикається з тим чи іншим ступенем гострої нестачі продовольства