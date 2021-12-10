Во Франции на воду спустили первый катер, построенный для охраны границ Украины (ВИДЕО)

Во Франции на воду спущен первый катер FPB98MKI, который построила компания ОСЕА специально для охраны украинских морских границ. В Украину его доставят весной 2022 года после проведения ходовых испытаний.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Заместитель начальника управления организации морской охраны Администрации Госпогранслужбы Украины Владислав Шмалев отметил, что построенный катер может развивать скорость до 60 км/ч.

"Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января. В ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику", — рассказал Шмалев.

Предварительно планируется, что после проведения необходимых заводских испытаний судно FPB98MKI прибудет в порт Одессы в апреле.

"В ближайшее время украинский экипаж судна пройдет специальную подготовку и получит опыт французских коллег. Ожидаем, что в течение трех лет результатом успешной реализации договоренностей между Украиной и Францией станет получение ГНСУ 20-ти таких кораблей", — сказал заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Акопян отметил, что французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания "Нибулон" подписали контракт о строительстве скоростных судов для Госпогранслужбы Украины. В частности, "Нибулон" построит только 5 из 20 катеров, которые Украина купила у ОСЕА.

В МВД напомнили, что все катера Госпогранслужба получит в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией.

Согласно документу, правительство Франции вместе с европейскими банками выдаст кредит на строительство французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине. Во Франции построят 15 из 20 кораблей, а остальные 5 — в Украине.

Ранее сообщалось, что срок погашения полученных кредитов не превышает 10 лет (с учетом срока выборки кредита). Процентная ставка казначейского займа — CIRR (0,38% годовых на дату подписания контракта).