З одеських портів вийшли ще три судна

17 жовтня з портів Великої Одеси через тимчасовий коридор вийшли 3 судна. Це Ramus під прапором Палау, Bull під прапором Ліберії та Bahar K, який ходить під прапором Вануату.

Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Громадської ради при Одеській облдержадміністрації Сергія Братчука.

Балкер типу Bull має дедвейт 82 тис. т, зайшов до українського порту під завантаження 12 жовтня. Судна Ramus та Bahar K з дедвейтом у 6 тис. т і 8,3 тис. т відповідно пройшли тимчасовим коридором 13 жовтня.

Братчук додав, що протягом дня до портів Великої Одеси прибули 2 судна: Briza під прапором Палау та Majesty під прапором Панами.

Всі судна успішно пройшли найнебезпечнішу ділянку вздовж узбережжя України в Одеської області і вийшли до територіального моря Румунії або увійшли до портів Великої Одеси.

Згідно з даними ЦТС, через новий маршрут, до одеських портів пройшли вже 33 судна, загальним дедвейтом 1,4 млн тонн. Щодо виходу (з урахуванням 5 суден, які знаходилися в портах з моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року та трьох вчорашніх), цей показник становить 24. При цьому, загальний обсяг склав 0,6 млн тонн.

Загалом, коридором скористувалися 57 суден в обидві сторони.

Нагадаємо, 10 серпня в Україні відкрили тимчасові маршрути для цивільних суден через Чорне море, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.