Залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном відновлено після обстрілу РФ

Цієї ночі росіяни обстріляли залізничні колії на дільниці між Миколаєвом і Херсоном. Через це до Херсону потягом дістатися тимчасово було не можна.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначається, що всі сі поїзди до Херсона зупинятимуться в Миколаєві, а в Херсон пасажирів доправлятимуть автобусом.

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - підкреслюють в УЗ.

У компанії наголошують, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. Там обіцяють відновити залізничне сполучення до зворотного рейсу.

ОНОВЛЕНО о 12:00. В "Укрзалізниці повідомили, що залізничники завершили відновлення пошкодженої інфраструктури через ворожий обстріл на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Рух поїздів здійснюватиметься за графіком.

Зауважимо, у ніч на 30 вересня через обстріл росіян у Миколаївській області було закрито для руху поїздів перегін "Долинська–Миколаїв". А напередодні пресслужба УЗ повідомила, що внаслідок російського обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино.