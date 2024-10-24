НБУ курс:

USD

41,27

--0,06

EUR

44,44

--0,27

Готівковий курс:

USD

41,51

41,46

EUR

45,10

44,90

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Транспорт
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном відновлено після обстрілу РФ

Залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном відновлено після обстрілу РФ
Фото: Freepik

Цієї ночі росіяни обстріляли залізничні колії на дільниці між Миколаєвом і Херсоном. Через це до Херсону потягом дістатися тимчасово було не можна. 

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначається, що всі сі поїзди до Херсона зупинятимуться в Миколаєві, а в Херсон пасажирів доправлятимуть автобусом.

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - підкреслюють в УЗ.

У компанії наголошують, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. Там обіцяють відновити залізничне сполучення до зворотного рейсу.

ОНОВЛЕНО о 12:00. В "Укрзалізниці повідомили, що залізничники завершили відновлення пошкодженої інфраструктури через ворожий обстріл на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Рух поїздів здійснюватиметься за графіком.

Зауважимо, у ніч на 30 вересня через обстріл росіян у Миколаївській області було закрито для руху поїздів перегін "Долинська–Миколаїв". А напередодні  пресслужба УЗ повідомила, що внаслідок російського обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино.

Автор:
Світлана Манько