Австралия открывает для туристов границы, закрытые два года назад из-за ковида

С 21 февраля Австралия открывает свои границы для иностранных туристов. Чтобы въехать в страну, необходимо получить две дозы вакцины от ковида.

Об этом сообщает Reuters.

"Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать. Если вы прошли двойную вакцинацию, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас снова в Австралии", — сказал глава правительства страны Скотт Моррисон.

Он также подчеркнул, что санитарные ограничения и меры, принятые правительствами штатов страны, по-прежнему будут действовать для всех прибывших в Австралию.

"Установленные ограничения на въезд и принятые в регионах карантинные меры продолжат действовать, и власти штатов будут изменять их по своему усмотрению", — сказал глава правительства.

Невакцинированным путешественникам все равно придется подавать заявление, чтобы приехать в Австралию, и пройти карантин в отеле, если им будет предоставлено разрешение на въезд в страну.

Отметим, что Австралия закрыла границы в марте 2020 года на фоне распространения коронавируса в мире. Въезд иностранных граждан в страну был полностью запрещен, а число австралийцев, которым было разрешено вернуться домой, существенно ограничено.

В ноябре 2021 года австралийские власти начали поэтапное открытие границ, позволив привитым гражданам страны пересекать ее границы без карантина, а также разрешив въезд некоторым категориям иностранных граждан. До настоящего момента в страну могли въехать только ее граждане, их ближайшие родственники и владельцы четырех категорий австралийских виз.

Отметим, Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. В связи с этим действуют более жесткие правила въезда в страну.

Ранее Италия продлила запрет на въезд украинских туристов. С 1 февраля Украина и дальше будет относиться к странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.