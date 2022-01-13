Европейские авиакомпании запускают полупустые самолеты, чтобы сохранить свои места в аэропортах

Авиакомпании в Европе этой зимой осуществляют рейсы даже несмотря на то, что в небо поднимаются полупустые самолеты. Об этом сообщает издание CNN.

В издании объяснили, что зима — это период сниженного спроса на поездки. При этом авиакомпаниям нужно сохранить свои места в аэропортах, поэтому они и запускают полупустые самолеты.

Это требование вызвала споры в мировом сообществе на фоне растущей международной озабоченности по поводу изменения климата и выбросов углерода.

В свою очередь представители аэропортовой отрасли защищают эту необходимость, утверждая, что нужно поддерживать коммерческую жизнеспособность и конкуренцию.

А вот авиакомпании негативно отзываются о так называемом правиле использования слотов "используй или потеряй", установленном Европейской комиссией. Это требование отменили в 2020 году из-за пандемии коронавируса, но недавно восстановили.

Поэтому от авиакомпаний снова требуют использовать 50% выделенных им слотов в аэропортах. Летом 2022 года этот показатель планируется увеличить до 80%.

Напомним, Украина заняла 4-е место среди европейских стран по восстановлению в 2021 году авиатрафика, уступив Албании, Боснии и Герцеговине и Армении, но обогнав Грецию.

В 2021 году страна осуществила 134 тысячи авиарейсов. Положительная динамика увеличения трафика в Украине произошла за счет постепенного восстановления транзитного потенциала.