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Молдова вводит новые правила въезда в страну
Власти Молдовы решили открыть с 17 января границы страны для всех иностранцев, независимо от того, откуда они приехали. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker.
Остается требование по "ковидным" документам. При въезде в Молдову иностранцам необходимо будет предъявить один из документов, подтверждающий отсутствие коронавируса:
- сертификат о полном курсе вакцинации против коронавируса;
- медицинское заключение, подтверждающее, что человек переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев;
- тест, подтверждающий наличие антител;
- экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.
Если же у путешественника не будет соответствующего теста, то ему придется провести на карантине 14 дней.
Самоизоляцию можно будет прервать через 7 дней, если новый ПЦР-тест или экспресс-тест на Covid-19 покажет отрицательный результат.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Норма о карантине не распространяется на детей до 12 лет, у которых нет симптомов коронавируса, школьников и студентов до 18 лет, которые приехали учиться в Молдову.
От самоизоляции также освобождены граждане, приехавшие на лечение, транзитные пассажиры, которые должны будут покинуть страну в течение 24 часов.
Ранее сообщалось, что Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения на въезд граждан Украины на территорию страны.
По информации МИД Украины, Азербайджан могут посетить только полностью вакцинированные граждане. При въезде в страну необходимо будет предоставить документ, подтверждающий полный курс любой вакцинации против Covid-19.
Фото: Depositphotos