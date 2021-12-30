Одесса попала в список лучших городов для путешествий по версии The Independent

Британское издание The Independent составило список лучших городов для путешествий в 2022 году. В него попал и украинский город Одесса.

Журналисты, составляющие список, отметили, что Одесса, возможно, самый красивый город на всем постсоветском пространстве.

"Здесь вас ждут великолепная архитектура 19 века и богатое наследие, а также красивое расположение на берегу и отличный пляж в южном пригороде Аркадии", — описали Одессу в The Independent.

Журналисты также отметили инфраструктуру города. Заметив, что туристы могут остановиться в "хорошо оборудованном отеле, таком как "Морской" или "Черное море".

В издании считают, в этих отелях приемлемые цены, так как номер можно снять за 60 фунтов (около 2,2 тысячи гривен). Кроме того, в The Independent приятно удивились ценам на проезд, которые достаточно низкие по британским меркам.

"Чтобы попасть в город из аэропорта, вы сядете на троллейбус № 14 и заплатите за проезд всего 2 гривны, или около шести пенсов, — самое дешевое сообщение с аэропортом в Европе", — добавили в издании.

В список лучших городов для путешествий также попали Вена (Австрия), Ханья (Крит), Неаполь (Италия), Париж (Франция), Сеул (Южная Корея), Каунас (Литва), Осло (Норвегия) и Сплит (Хорватия).

Напомним, впервые за 170 лет Украина претендует на проведение одного из самых амбициозных знаковых событий в мире Expo 2030 в Одессе. Корме нашей страны на проведение мероприятия претендуют Рим (Италия), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Пусан (Республика Корея) и Москва (Россия).

Кабмин принял решение о подаче заявки на участие Украины в отборе Expo 2030 в октябре, а соответствующее письмо за подписью премьер-министра было официально подано в Международное бюро выставок в Париже.