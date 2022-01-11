Украина немного поднялась в рейтинге привлекательности паспортов: чьи документы самые выгодные в 2022 году

Украина поднялась с 37-го на 35-е место в мире по привлекательности своего паспорта для безвизовых путешествий. Об этом свидетельствует обновленный 11 января рейтинг, составляемый с 2006 года компанией Henley & Partners, занимающейся консультированием и помощью международным инвесторам в получении вида на жительство или гражданства той или иной страны.

Как говорится в сообщении компании, обновленные данные по состоянию на I квартал 2022 года демонстрируют наибольший разрыв между странами в возможностях для безвизовых поездок с момента создания индекса. При этом она не учитывает меняющиеся и временные ограничения, связанные с пандемией Covid-19.

Так, наиболее свободно себя сейчас чувствуют владельцы паспортов Японии и Сингапура, которые могут въезжать в 192 страны и территории без визы или же с визой по прибытии. Последнее же место занял Афганистан, для которого таких стран лишь 26.

"Согласно историческим данным Индекса паспортов, граждане могли в среднем посетить 57 стран в 2006 году без предварительного получения визы. Сегодня это число возросло до 107, но за этим общим увеличением скрывается растущее неравенство между странами Глобального Севера и Глобального Юга. Например, граждане Швеции и США могут посещать более 180 направлений без визы, в то время как владельцы паспортов Анголы, Камеруна и Лаоса могут перемещаться без визы только по 50 направлениям", — указывают в Henley & Partners.

Второе место в рейтинге делят Германия и Южная Корея, граждане которых могут безвизово посещать 190 стран. На третьем расположились Испания, Италия, Люксембург и Финляндия, гражданам которых открыты 189 стран.

Граждане Австрии, Дании, Нидерландов, Франции и Швеции, по крайней мере в теории, могут свободно въезжать в 188 стран, Португалии и Ирландии — в 187, Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии, Норвегии, США и Швейцарии — в 186, Австралии, Греции, Канады, Мальты и Чехии — в 185.

Отмечается, что Россия и страны СНГ изменили свои позиции за квартал наблюдений несущественно. Движения в рейтинге были также обеспечены изменениями в позициях других стран. РФ приобрела безвизовый доступ к Пакистану и переместилась с 51-го на 46-е место в рейтинге. Обладатели российского паспорта могут в теории путешествовать по 119 направлениям без визы.

Украина же поднялась с 37-го на 35-е место, заключив договор о безвизовом доступе с французскими заморскими территориями и Оманом. Сейчас обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 141 страну мира.

Грузия новых договоров о безвизе не заключала и занимает 48-е место со 115 безвизовыми странами, ряд других стран бывшего СССР, как и Украина, изменил свои позиции благодаря заключению безвиза с Оманом: Беларусь теперь на 65-м месте, Казахстан на 68-м, Азербайджан на 74-м, а Армения на 78-м.

На последних местах в рейтинге находятся, кроме Афганистана, Ирак с 28 безвизовыми странами, Сирия с 29, Пакистан с 31, Йемен с 33, Сомали с 34, Непал и частично признанное Государство Палестина с 37 странами. Граждан Северной Кореи могут пустить без визы 39 стран (однако фактическая сложность выезда из нее в рейтинге не учитывается).

В свою очередь безвизовый режим для граждан Бангладеш, Ливии частично признанной Республики Косово действует в 40 странах, для граждан Ливана, Судана и Шри-Ланки — в 41, Ирана и Демократической Республики Конго — в 42, Эритреи — в 43, а Южного Судана — в 44 странах.

Напомним, что Франция отменила визовый режим для владельцев украинских биометрических паспортов для посещения ее заморских владений с 22 июля 2021 года.

Теперь украинцы не должны получать отдельное разрешения для поездок в департаменты Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон и Майотта, сообщества Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, а также в имеющую особый статус Новую Каледонию.