В Румынии изменили правила въезда: все должны заполнять цифровую анкету

С понедельника, 20 декабря, всем, кто направляется в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету, сообщает Госпогранслужба Украины.

В Румынии считают, что такая анкета — инструмент, который должен помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На основании полученных данных сотрудникам управления по общественному здоровью легче идентифицировать людей, контактировавших во время путешествия с инфицированными Covid-19.

В анкете указываются:

имя и фамилия; идентификационные и контактные данные лица;

страна, область и населенный пункт, из которого человек приехал;

населенный пункт и адрес прибытия в Румынию;

транспортное средство, на котором он путешествует;

дата въезда;

данные несовершеннолетних лиц.

Анкету заполняют все люди, которые въезжают в Румынию. Она формируется в электронном виде.

Граждане, прибывающие в пункты пропуска страны Румынии без анкеты, обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от этой процедуры предусмотрен штраф.

С 20 декабря 2021 года условия въезда для иностранцев изменила также Австрия — это связано с распространением штамма коронавируса "Омикрон". Въезд в страну возможен только для вакцинированных и для тех, кто имеет сертификаты о выздоровлении, при условии, что обе категории лиц дополнительно предоставляют отрицательный ПЦР-тест, который сделан максимум за 72 часа до пересечения границы.

Власти Италии решили ужесточить ограничения для туристов, въезжающих из других стран Европейского Союза, так как случаи заболевания Covid-19 резко увеличиваются во всем регионе. Всем путешественникам, в том числе вакцинированным, нужно будет иметь при себе негативный тест на коронавирус.

Польша наоборот несколько смягчила условия въезда: она изменила порядок пропуска граждан, которые прибывают из стран, не входящих в Европейский Союз, в том числе из Украины. Дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования.