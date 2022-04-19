Аграрії не зможуть засіяти 30% сільськогосподарських полів в Україні, призначених для низки культур — ООН

В Україні у 2022 році сільгоспвиробники не зможуть використати до 30% полів для посіву пшениці, ячменю, соняшнику та кукурудзи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Управління ООН з гуманітарних питань у Twitter.

Звичайно, основна причина цієї проблеми — війна Росії проти України. Окрім бойових дій, посівній заважає мінування територій.

У той же час Міністерство аграрної політики та продовольства розраховує, що під час весняної посівної кампанії буде засіяно 70-80% земель сільськогосподарського призначення. Дефіцит палива, що є в країні, поки не зупиняє темпи посівної кампанії, додають у відомстві.

Зазначимо, Мінагрополітики налагоджує нові шляхи експорту аграрної продукції через порти ЄС.