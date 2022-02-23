Через тарифи на воду ціни на продукти злетять на 30% - аграрії просять Кабмін врегулювати ситуацію

Херсонська обласна рада від імені аграріїв регіону закликала Кабмін якнайшвидше вирішити стратегічні питання зрошення сільгоспкультур на півдні України. Відповідні звернення направлені прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, міністру аграрної політики Роману Лещенку та Державному агентству водних ресурсів України.

Про це повідомляє видання "Улюблений Херсон".

Насамперед сільгоспвиробники півдня стривожені надвисоким тарифом на воду для зрошення, 80% якого становить вартість електроенергії, і просять уряд негайно звернути на це увагу.

Тендери із закупівлі електроенергії водні господарства області вже оголосили. Ціна коливається від 4,70 до 4,80 грн за кіловат, але це без меж. У сукупності ж тариф складатиме близько 6 грн, що майже вдвічі більше, ніж минулого року.

За такого тарифу собівартість вирощування основних культур півдня країни – пшениці, соняшника, ячменю та сої, порівняно з 2021 роком, зросте на 30%. Це позначиться на кінцевій ціні продуктів для споживачів і, зрештою, може вдарити по продовольчій безпеці, пояснюють аграрії.

"Для покриття витрат на забезпечення агpаріїв водою щороку Державним агентством водних ресурсів необхідно додатково щонайменше 1,2-1,4 млрд грн для закупівель. Крім того, до тарифу включаються витрати підприємств в управлінні ГАВР на сплату податку на землю під гідротехнічними спорудами. Оскільки кошти ГАВР не виділяються у належному обсязі, вартість електроенергії (та інші непрямі витрати) закладаються у тариф на воду, яку сплачують аграрії-водокористувачі”, - пояснюється у зверненні.

Водночас сільгоспвиробники звертають увагу на минулорічні проблеми – коли оголошені тендери постійно зривалися, через що водокористувачі змушені були платити за тарифами, які вдвічі перевищували ринкові.

Аналогічна ситуація не виключена і цього року, адже залишається не вирішеним питання повноважень ГАВР, до якого раніше належали функції формування тарифної водної політики та організації закупівлі електроенергії. Тому аграрії просять передати функції виконання та контролю за зрошенням Міністерству аграрної політики України.

Окрім цього, аграрна спільнота півдня країни вимагає уряд навести лад із проведенням тендерів із закупівлі електроенергії для зрошення.

"Доручити НАЕК "Енергоатом" за аналогією з механізмом співробітництва, який застосовується для залізниці з продажу електроенергії, розробити механізм укладання двосторонніх договорів на постачання електроенергії з водогосподарськими організаціями", - наголошується у зверненні.

Окремо в документі звертається увага на планування та виділення інвестицій з держбюджету в інфраструктуру виробництва систем зрошення. Водокористувачі вважають, що з цих питань має бути проведене публічне обговорення. Наголошують на тому, що без контролю за використанням коштів, без чітко визначеної відповідальності за результати діяльності керівників водогосподарських організацій виникає ризик неефективних оборотів.

Аграрії зазначають, що вищезазначені пропозиції підтримують в.о. голови ГАВР Олексій Кузьменков.

"Якщо нас почують у Кабінеті міністрів та проблеми будуть вирішені, це дозволить повноцінно запустити іригаційну реформу. Адже в умовах чесних та зрозумілих "правил гри" аграрії готові вкладати гроші у відновлення та будівництво меліоративних систем, без функціонування яких вирощувати високі врожаї, а відтак і забезпечувати продовольчу безпеку країни аграріям все складніше", - підсумовує автор звернення, голова правління ДС "Асоціація об'єднання водокористувачів" Володимир Хвостов.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №5202-д про об'єднання водокористувачів. За нього проголосувало 279 народних депутатів України.

Цей закон дає старт іригаційній реформі, яка є логічним продовженням земельної реформи та відкриває нові можливості для агросектору України.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів України підтримає фермерів, які використовують технології зрошення земель.

Зокрема, держава компенсує 25% витрат сільгоспвиробникам, які встановили або модернізували системи зрошення у своїх господарствах.