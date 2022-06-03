Експерти розповіли, чи загрожує українцям дефіцит цукру

Незважаючи на війну, в Україні проблем із дефіцитом цукру власного виробництва цього року не очікується. Негативно вплинути на ситуацію може хіба що ажіотажний попит.

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Про це повідомили аналітики Українського аграрного клубу (УКАБ).

У 2021/22 маркетинговому році з вирощеного українського цукрового буряка вдалося виробити 1,4 млн т цукру, що на 44% перевищує показник попереднього року.

"Виробленого цукру вистачить, щоб спокійно і навіть із запасом перекрити річну потребу України в цукрі. А з огляду на той фактор, що частина населення України тимчасово виїхала за кордон, і фонд споживання також зменшився і, відповідно, перехідний залишок збільшується", - наголосили в Укаб.

Тому українцям не варто побоюватися дефіциту цукру. У країні засіяно достатньо цукрових буряків, а за чотири місяці цукрові заводи приступлять до виробництва солодкого продукту.

В Україні вже закінчується посів цукрових буряків цього літа і станом на 2 червня 2022 року вже засіяно 181 тис. га під цукровим буряком, що становить 80% посівних площ попереднього року. Ця цифра не фінальна і можливе її коригування у бік збільшення у зв'язку з досівом.

В УКАБ зазначили, що на тлі війни в Україні спостерігається ажіотажний попит на базові продукти харчування, що може вплинути на підвищення цін.

"Кожна сім'я намагається створити запас продукції не на один місяць, побоюючись нестачі продуктів харчування та можливого зростання цін. У свою чергу підвищений попит може призвести до зростання цін", - зазначили аналітики УКАБ.

Зазначимо, гречка стала ще одним дефіцитним продуктом в Україні разом із сіллю. У деяких торгових точках крупи вже немає у продажу, а магазини, які розпродують старі запаси, відпускають крупу за ціною від 80 гривень за упаковку.