Єврокомісія виділить 400 млн євро сільськогосподарським та рибним господарствам України

Фінансова допомога буде надана українським фермерам до кінця 2022 року у вигляді прямих грантів.

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Європейська комісія схвалила французьку схему допомоги на суму 400 млн євро для підтримки фермерських та рибних господарств України. Про це йдеться на веб-сайті відомства.

Схема фінансової підтримки була схвалена відповідно до Тимчасових рамок державної допомоги у кризових ситуаціях. За цією схемою підтримка здійснюватиметься у формі прямих грантів.

Метою цієї схеми є покриття частини збільшених витрат на корми ферм, у тому числі, які вирощують рибу.

Зокрема, допомога не перевищуватиме 35 тисяч євро на одного фермера і буде надана не пізніше 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що Україна втрачає $170 млн щодня через заблоковані порти.