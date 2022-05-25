Мінагро розширить програму кредитування для аграріїв

Держава має намір розширити програму кредитування для переробних підприємств у сфері АПК.

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Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що уряд ухвалив рішення про додаткове виділення портфельних гарантій чотирьом державним банкам на 3 млрд 390 млн грн. Про це йдеться на веб-сайті відомства.

Таким чином, 31 травня буде завершено кредитування посівної кампанії у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9". Загалом за три місяці понад 10 тисяч аграріїв отримали фінансування більш ніж на 30 млрд грн.

Крім того уряд має намір розширити програму кредитування для переробних підприємств у сфері АПК.

"У нас уже готовий план на червень-серпень щодо подальших пріоритетів у доступному фінансуванні аграріїв. Мінагрополітики має цілу низку напрацювань із кредитування галузі переробки с/г продукції. Так, ми вже ініціювали зміни до Постанови № 723, щоб розширити перелік тих, хто може отримати кредити під державні гарантії, включивши до цього переліку переробні підприємства”, – розповів Тарас Висоцький.

У відомстві додали, що держава робитиме акцент на переробних підприємствах через те, що українські порти заблоковані, тому експортувати зерно в потрібній кількості поки що немає можливості.

"Враховуючи, що наші морські порти заблоковані, і ми не можемо в необхідній кількості експортувати наше зерно, ми робитимемо акцент на переробній галузі. У результаті підприємства, що працюють у цій сфері, завдяки портфельним гарантіям зможуть викупити у с/г товаровиробників певний запас їх продукції, а останні, у свою чергу, зможуть погасити частину тіла кредиту. Ми хочемо подбати про те, щоб дати максимально можливий кредитний ресурс усім, хто працює у сфері АПК", – додав директор фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики Баграт Ахіджанов.

Нагадаємо, що через російську агресію херсонські фермери продають ранню картоплю за безцінь.