- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
Мінагро розширить програму кредитування для аграріїв
Держава має намір розширити програму кредитування для переробних підприємств у сфері АПК.
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що уряд ухвалив рішення про додаткове виділення портфельних гарантій чотирьом державним банкам на 3 млрд 390 млн грн. Про це йдеться на веб-сайті відомства.
Таким чином, 31 травня буде завершено кредитування посівної кампанії у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9". Загалом за три місяці понад 10 тисяч аграріїв отримали фінансування більш ніж на 30 млрд грн.
Крім того уряд має намір розширити програму кредитування для переробних підприємств у сфері АПК.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У нас уже готовий план на червень-серпень щодо подальших пріоритетів у доступному фінансуванні аграріїв. Мінагрополітики має цілу низку напрацювань із кредитування галузі переробки с/г продукції. Так, ми вже ініціювали зміни до Постанови № 723, щоб розширити перелік тих, хто може отримати кредити під державні гарантії, включивши до цього переліку переробні підприємства”, – розповів Тарас Висоцький.
У відомстві додали, що держава робитиме акцент на переробних підприємствах через те, що українські порти заблоковані, тому експортувати зерно в потрібній кількості поки що немає можливості.
"Враховуючи, що наші морські порти заблоковані, і ми не можемо в необхідній кількості експортувати наше зерно, ми робитимемо акцент на переробній галузі. У результаті підприємства, що працюють у цій сфері, завдяки портфельним гарантіям зможуть викупити у с/г товаровиробників певний запас їх продукції, а останні, у свою чергу, зможуть погасити частину тіла кредиту. Ми хочемо подбати про те, щоб дати максимально можливий кредитний ресурс усім, хто працює у сфері АПК", – додав директор фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики Баграт Ахіджанов.
Нагадаємо, що через російську агресію херсонські фермери продають ранню картоплю за безцінь.