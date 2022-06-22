На Миколаївщині сільгоспвиробникам дозволять працювати у комендантську годину

Миколаївська обласна військова адміністрація підготувала розпорядження, яке дозволятиме сільгоспвиробникам працювати у комендантську годину.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

За його словами, 22 червня вийде розпорядження, яке стосуватиметься роботи сільгоспвиробників в умовах війни, адже в регіоні вже розпочалося збирання врожаю. Наразі воно вже готове, але його доопрацьовують із суміжними областями.

"Фури зможуть їздити в комендантську годину. Вдень великогабаритна техніка зможе переміщатися без дозволів у супроводі двох своїх машин "на аварійці". Техніка й люди, які залучені до збору врожаю, зможуть пересуватися в комендантську годину за погодженням районних військових адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Водночас Віталій Кім наголосив, що будуть винятки, які опрацюють в особистому порядку.

Варто зазначити, що на території Миколаївської області, починаючи з 20 травня, змінено тривалість комендантської години - вона триватиме з 22:00 до 06:00.

Також голова МВС Денис Монастирський наголосив, що на територіях України, де не ведуться бойові дії, ще рано говорити про повне скасування комендантської години, оскільки все ще є загроза з боку російської армії.