Ощадбанк ще раз спробує продати кавовий завод під Одесою

Державний Ощадбанк повторно виставив на торги право вимоги кредиту з ТОВ "Укркава", забезпеченням за яким виступає завод з виробництва кави та комплекс складських приміщень із земельною ділянкою у передмісті Одеси.

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За цим лотом використовується процедура проведення електронних торгів зі зниженням ціни (редукціон). Стартова ціна, як повідомляється на сайті держпідприємства СЕТАМ, нині становить 258,5 млн грн, гранична мінімальна ціна – 60 млн грн, крок зниження – 1% від стартової ціни. Аукціон має пройти 10 червня, пропозиції приймаються до 9:00 9 червня.

Йдеться про об'єкти, розташовані в Чорноморську на вулиці Промисловій, 14-А, а також на вулиці Базовій, 12-Д на території, що належить до селища Авангард (промзона біля промринку "7-й кілометр").

Нагадаємо, що раніше Ощадбанк вже намагався продати ці об'єкти, застосовуючи "голландську" модель аукціону зі зниженням ціни, причому вперше для себе. Наприкінці грудня було оголошено, що торги мають пройти 1 лютого зі стартовою ціною 237,8 млн грн, проте вони не відбулися.

Примітно, незадовго до їх проведення на сторінці аукціону в системі "ProZorro Продажі" у розділі "Питання до аукціону" з'явився коментар, що опублікована фотографія підприємства не відповідає його реальному вигляду в даний час, а відсутність фото зсередини говорить або про те, що там або немає обладнання (без якого будівля не має жодної цінності, оскільки не може використовуватися для інших цілей), або Ощадбанк не має до неї доступу.

Однак у фотоматеріалах, прикріплених до даних про нові торги на СЕТАМ, фотографії певного обладнання всередині приміщень присутні, однак це ті самі фото, що публікувалися під час попередніх спроб Ощадбанку продати завод та склади на цьому майданчику.

Раніше завод "Укркава" вже неодноразово намагалися продати через СЕТАМ, зокрема ще 2020 року. Згодом торги повинні були пройти 12 листопада 2021 року, але не відбулися через відсутність бажаючих викупити підприємство. Стартову ціну лота Ощадбанк встановлював у сумі заборгованості "Украви" за кредитом - на той момент вона становила 229,75 млн грн.

Нагадаємо також, що до цього "Укркава" намагалася в суді домогтися скасування стягнення з себе 100 млн грн боргів перед Ощадбанком, однак у результаті Верховний суд став на бік останнього.

"Укркава" є заводом повного циклу (від обсмажування зерна до готової продукції), виробляє каву під торговою маркою Lacomba. За даними на сайті підприємства, це найбільше в Україні та одне з найбільших у країнах СНД кавових виробництв.