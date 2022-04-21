Перед Великоднем ціна на яйця впала на 16% — УКАБ

Навесні вартість яєць знижується через збільшення пропозиції, що перевищує попит.

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Для ринку яєць характерна яскраво виражена сезонність через велику частку домогосподарств в структурі виробництва.

"З цієї причини на початку осені ціна зростає, а навесні йде вниз, тому що починає надходити у більшому обсязі пропозиція від господарств. Тобто люди починають менше купувати яєць у магазинах, а також частково продавати яйця, вирощені вдома. Саме такий період співпадає з Великоднем", – розповіла Delo.ua аналітик УКАБ Світлана Литвин.

З цієї причини ціна на яйце знижується, тому що пропозиція збільшується більшими темпами, ніж попит.

Зараз 10 яєць можна в середньому можна придбати за 33,52 грн, що на 16% нижче за місяць тому.

Нагадаємо, що у Мінагрополітики запевняють, що Україні не загрожує дефіцит яєць, курятини, молока та овочів.