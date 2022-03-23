Продовольча безпека: ЄС надасть фермерам €1,5 млрд

Євросоюз готовий надати фермерам пакет фінансування у розмірі 1,5 млрд євро. Таким чином, у ЄС хочуть зміцнити продовольчу безпеку після того, як припинився експорт продовольства з України після вторгнення Росії.

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Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що ціни на продовольство різко зросли, оскільки війна відрізала більшу частину постачання з України, великого експортера зерна та курятини.

Bloomberg із посиланням на офіційні особи зазначає, що ЄС планує надати державам-членам 500 млн євро фінансування для розподілу серед фермерів, які найбільше постраждали від високих цін на енергоносії та добрива.

Потім країни ЄС можуть поповнити фонди своїми власними ресурсами, щоб досягти загальної суми 1,5 млрд євро.

"Хоча сам ЄС не стикається з ризиком продовольчої безпеки, ми все одно маємо вирішувати питання доступності продуктів харчування та робити кроки, щоб зробити наше сільське господарство та ланцюжки поставок продуктів харчування більш стійкими, щоб упоратися з майбутніми кризами", — заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Зазначимо, Україна та РФ поставляють на світовий ринок близько 30% пшениці, 20% усієї кукурудзи та 80% соняшникової олії. Постачання з Росії ускладнені санкціями, постачання з України нападом росіян.

У багатьох країнах світу вже спостерігаються перебої із продуктами.

Зокрема, в турецьких супермаркетах підвищений попит на соняшникову олію призвів до черг, різкого зростання цін і навіть появи чогось на кшталт державного регулювання, а в Німеччині з прилавків супермаркетів зникли олія та борошно.

Також Україна запровадила заборону на експорт м'яса та м'ясних субпродуктів, жита, вівса, гречки, пшона, цукру, харчової солі та інших продуктів.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що подальше продовження російського військового вторгнення в Україну загрожує глобальною продовольчою кризою.