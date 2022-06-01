Разом із сіллю у магазинах зникає гречка. Експерти розповіли, коли закінчиться дефіцит

В українських магазинах все складніше знайти гречку, відповідно попит на неї зростає. Навіть якщо популярна крупа залишається на полицях, то ціна на неї встановлена значно вищою за довоєнну. Про це йдеться у матеріалі LIGA.net.

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Поступово за нестачею солі в країні формується дефіцит гречки. З'ясувалося, що ажіотаж на гречку та сіль – взаємопов'язані речі.

"Традиційно, попит на сіль призводить до підвищення попиту і на гречку. Ці продукти поряд з борошном входять до категорії так званого "синдрому ажіотажу. Ці товари перед повномасштабною війною українці купували насамперед", – вважають у мережі Auchan.

На тлі високого попиту та дефіциту ціни на гречку піднімаються вище за 100 грн/кг. Проблеми з постачанням круп розпочалися після повномасштабного вторгнення РФ. Мережі торгових точок одразу почали шукати вирішення проблеми.

"Залучаємо всі можливі ресурси, щоб закуповувати навіть невеликі партії – минулого тижня партію української гречки було розкуплено протягом кількох годин. За останні два тижні нам вдалося закупити понад 12 тонн гречки, ціну зберегли на колишньому рівні", – розповіли в Auchan.

Мережа супермаркетів "Сільпо", як і з сіллю, везе гречку з-за кордону. Усередині країни, очевидно, недостатньо запасів крупи для задоволення попиту. Тому дефіцит може закінчитися, коли аграрії матимуть новий урожай, вважає керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності в компанії Терра Володимир Рубан.

"Україна не імпортує зараз гречку. Тому й дефіцит буде до початку жнив", - констатував Рубан.

Раніше українські супермаркети працювали над налагодженням постачань солі, оскільки в країні спостерігався брак цього продукту, переважно через те, що держпідприємство "Артемсоль" (Соледар, Донецька область) потрапило до зони бойових дій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com