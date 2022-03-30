У Росії запропонували розрахунки за експорт зерна приймати у рублях

Слідом за російським газом за рублі можуть почати продавати російське зерно. Російські зернотрейдери просять центробанк опрацювати такий механізм.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише російське видання "Комерсант".

Союз експортерів зерна пропонує, щоб закордонні банки, якими проводяться угоди з найбільшими покупцями, мали запас рублів для розрахунків за поставки.

Насамперед мова йде про банки таких країн, як Туреччина, Єгипет, Іран та Саудівська Аравія.

Робиться це для зниження ризиків за розрахунками в іноземній валюті, які можуть бути заблоковані ззовні.

Як зазначає видання, Туреччина вже готова переходити на національні валюти у торгівлі.

Наразі більшість контрактів укладаються у валюті. Але з початком вторгнення РФ в Україну і хвилею санкцій, що послідувала за ним, у російських експортерів почалися складнощі з отриманням коштів, оскільки банки не завжди погоджувалися переводити гроші.

Тому на сьогоднішній день труднощі в експортерів зерна зберігаються, тому було запропоновано низку заходів щодо оптимізації поточних операцій.

Серед них фіксація курсу долара США для сплати експортного мита на зерно у день списання коштів із рахунку експортера.

Голова правління Союзу експортерів зерна Едуард Зернін зазначив, що учасники ринку зіткнулися з серйозними обмеженнями з логістики, страхування та оплати зерна, тому вони звернулися до Банку Росії з проханням вжити конкретних заходів і не допустити призупинення поставок.

Зазначимо, Україна та РФ поставляють на світовий ринок близько 30% пшениці, 20% усієї кукурудзи та 80% соняшникової олії. Постачання з Росії ускладнені санкціями, постачання з України нападом росіян.

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія продовжить постачати газ до низки країн, які вважаються "недружніми" до РФ, але тепер за рублі.

У Європейському Союзі заявили, що ультиматум Росії суперечить укладеним контрактам. У країнах Євросоюзу також впевнені, що розраховуватися у рублях неможливо.

Крім того, міністри енергетики країн G7 відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями.