Урожай 2022 року: аграрії намолотили перший мільйон тонн зерна

Сільськогосподарські підприємства станом на 8 липня зібрали 1,1 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур із площі 417,3 тис. га за врожайності 26,3 ц/га.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

Зазначається, що практично у всіх областях аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, проведене на площі 417,3 тис. га (3%) за врожайності 26,3 ц/га, намолочено 1,1 млн тонн зерна нового врожаю у т.ч. год. :

озимого ячменю обмолочено 254,3 тис. га за врожайності 28,2 ц/га намолочено 717,8 тис. тонн;

озимої пшениці обмолочено 147,9 тис. га, за врожайності 24,1 ц/га намолочено 355,8 тис. тонн;

гороху обмолочено 15,1 тис. га, за врожайності 16,2 ц/га намолочено 24,6 тис. тонн.



Крім того, сільгосптоваровиробники 8 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 43,5 тис. га, (4%) намолочено 67,3 тис. тонн насіння за врожайності 15,5 ц/га.

Зазначимо, за прогнозами Української зернової асоціації, цього року Україна може зібрати 69,4 млн т зернових та олійних культур із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн. тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.

При цьому через знищення армією країни-агресора РФ зерносховищ та тимчасову окупацію населених пунктів до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна складе близько 10-15 млн тонн.