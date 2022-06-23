В Україні подорожчали огірки

Похмура і прохолодна погода на всій території України провокує подальше скорочення вибірки огірка і як наслідок — зростання цін на цю продукцію.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

У той же час попит на тепличні огірки залишається досить активним, що також стимулює зростання цін у даному сегменті.

В результаті, ціна на тепличний огірок на даний момент формується в межах 30-45 грн/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж тижнем раніше.

На думку експертів проекту, причиною подорожчання огірка на українському ринку є значне зменшення пропозиції.

Так, у стаціонарних теплицях на сьогоднішній день проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення зборів урожаю.

Тим часом, пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збирання врожаю через погодні умови.

Крім того, цього сезону багато комбінатів відмовилися вирощувати огірки другої сівозміни або скоротили площі під ними на користь томатів.

Зазначимо, що на сьогоднішній день огірок на українському ринку все ж таки коштує в середньому в 6,7 раза дорожче, ніж наприкінці червня минулого року. При цьому ключові гравці ринку впевнені, що ситуація на ринку кардинально зміниться, щойно встановиться сприятлива погода, що призведе до різкого збільшення постачання огірка з літніх теплиць.

Нагадаємо, українські садівники змушені знижувати ціни на черешню і вже пропонують дані кісточкові помітно дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.