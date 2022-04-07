В Україні стабільно працюють до 65% молочних підприємств, потреби в імпорті немає - профільна асоціація

Спілка молочних підприємств України вказує на відсутність необхідності імпорту молочної продукції, оскільки навіть в умовах війни молочна галузь країни продовжує працювати і повністю забезпечує країну високоякісною продукцією.

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За оцінкою виконавчого директора СМПУ Арсена Дідура, оскільки стабільну роботу відновили близько 60-65% переробних підприємств, то з урахуванням залишків на складах сиру, сирного продукту, сухого молока, згущеного молока, яке раніше йшло на експорт, попит на молочну продукцію цілком може бути задоволений вітчизняними підприємствами.

В об'єднанні заявляють, що згідно з прогнозами фахівців, обсяг виробництва молока-сировини з розрахунку на душу населення у 2022 році навіть зросте з 212 кг у 2021 році до 229 кг, що робить імпорт молокопродуктів недоцільним.

"Тому внесення молочних продуктів до списків критичного імпорту – це марна витрата дорогоцінних валютних коштів. Крім того, наслідком завезення імпорту стане зменшення обсягів виробництва нашими молокозаводами і, відповідно, скорочення обсягів виробництва молока", - вважають у СМПУ.

На думку асоціації, уряд має підтримувати українських виробників молочної продукції, і зараз одним із головних завдань держави є збереження поголів'я корів.

У зв'язку з цим СМПУ вимагає від Кабінету міністрів скасувати своє рішення щодо включення молока та молочних продуктів до списку товарів критичного імпорту.

Зазначимо, що уряд затвердив такий список у перший же день війни з Росією - 24 лютого, і за минулі півтора місяця переглядав його вже 15 разів. Зокрема, 28 лютого до нього було внесено молоко та вершки, вершкове масло та сири, 10 березня – молочну сироватку, 13 березня – згущене молоко, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені молокопродукти.

Крім того, 20 березня Кабмін визначив товарами критичного імпорту, зокрема, доїльні установки та апарати, а також обладнання для обробки та переробки молока.

Джерело фото: ua.depositphotos.com