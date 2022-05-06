В Україні знижуються ціни на полуницю: скільки коштує ягода

В Україні другий тиждень поспіль знижуються ціни на полуницю. На сьогоднішній день українські виробники пропонують ягоду до продажу за цінами від 100 до 130 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною зниження цін експерти називають, насамперед, стрімке збільшення пропозиції даної ягоди з південних областей країни.

Попит при цьому виробники характеризують як невисокий.

В результаті в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю продукцію, що швидко псується.

Так, на даний момент українські виробники пропонують полуницю до продажу за цінами від 100 до 130 грн/кг ($1,21-2,11/кг), що в середньому на 30% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами виробників, знижувати відпускні ціни вони змушені насамперед через збільшення пропозиції даної ягоди на ринку.

Також серйозний тиск на ціну чинить зростання постачання імпортної полуниці з Греції, Туреччини та Іспанії, ціна на яку зазвичай не перевищує 150 грн/кг ($4,37/кг).

При цьому більшість учасників ринку сходяться на думці, що ціна на цю продукцію може ще сильніше впасти вже наприкінці травня, коли у продаж почне масово надходити полуниця з відкритого ґрунту.

Зазначимо, як розповіла Delo.ua агроном-консультант з ягідних культур Ірина Кобринець, цього сезону дефіциту полуниці в Україні не буде.

А на думку президента асоціації "Ягідництво України" Ірини Кухтіної, виробники південних та південно-східних областей через окупацію та бойові дії не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку вдасться виростити.