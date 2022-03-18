Влада починає безкоштовно роздавати їжу в населених пунктах, зачеплених війною - Шмигаль

Ключові соціальні продукти безкоштовно роздаватимуться з 19 березня людям у містах, які опинилися в оточенні або на лінії бойових дій. Про це повідомив у відеозверненні прем'єр-міністр Денис Шмігаль.

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"Ми не можемо допустити, аби українці залишилися без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти", - зазначив глава уряду.

Він повідомив, що був сформований список ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та соняшникової олії. У свою чергу, Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формує список міст, куди цю продукцію потрібно доставити.

"Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст. "Укрзалізниця" закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах", - сказав прем'єр.

Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то, за словами глави уряду, для цього залучатимуться міжнародні гуманітарні організації.

"Ще раз підкреслю, що роздача відповідних продуктів буде відбуватися безкоштовно для людей. Уряд вже виділив «Укрзалізниці» 18 млрд грн на реалізацію цього та інших завдань. Ми нікого не залишимо сам на сам із бідою", - підкреслив Шмігаль.

Прем'єр додав, що відповідна програма стимулюватиме розвиток власного українського виробництва харчових продуктів, а саме харчова промисловість наразі стає одним із ключових секторів економіки.

Нагадаємо також, що для гуманітарної допомоги постраждалим від російської агресії Національний банк України відкрив Міністерству соціальної політики спеціальний рахунок. На нього станом на18 березня вдалося зібрати лише 290 мільйонів гривень, і ці кошти ще не перераховувалися на відповідні потреби.