Ціна автогазу на "приватівських" заправках підскочила на 1 грн/л, бензину та ДП — на 2 грн/л

Автозаправки консолідованої мережі "Приват" 27 квітня підвищили ціну на скраплений газ на 1 грн/л, до 30,37-30,38 грн/л. Про це свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє Enkorr.

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Крім того, у великій мережі SOCAR літр автогазу подорожчав на 67 копійок, до 31,32 гривні. Також ціни підняли АЗС Chipo (на 86 копійок, до 31,30 грн/л), "БРСМ-Нафта" (на 21 копійку, до 30,87 грн/л) та "Автотранс" (на 30 копійок, до 30,98 грн/л). У зв'язку із перерахованими змінами середня ціна літра ЗВГ по Україні зросла на 37 копійок, до 30,37 грн/л.

При цьому більшість "приватівських" заправок у середу також підвищило ціну на бензини та дизельне паливо на 2 грн/л. Так, літр А-92 подорожчав до 35,10 грн, А-95 – до 36,10 грн, а ДП – до 40,66 грн.

Нагадаємо, що граничні ціни, встановлені Міністерством економіки, на сьогодні становлять 34,10 грн/л для бензинів і 38,66 грн/л. Більшість основних мереж АЗС підняли цінники до цих позначок ще у понеділок, 25 квітня.

Ціни ж за безготівкового продажу на "приватівських" АЗС підвищилися ще більше. Згідно з сайтом компанії "Авіас", при оплаті паливними картками А-92 коштує 39,19 грн/л (на 15% більше за граничну ціну), фірмова марка бензину А-95 – 40,66 грн/л (+19% до встановленого максимуму), а "звичайний" А-95 – 40,10 грн/л (+18%). Вартість фірмового дизпалива становить 44,66 грн/л (+16%). Як зазначають у "А-95", раніше перевищення граничних цін спостерігалося лише на немережевих станціях.

Водночас станції мережі "Укрнафта" (552 АЗС), частина якої належить групі "Приват", ціни на паливо ще не підвищували. Так, бензин марки А-92 залишається на рівні 33,10 грн/л, А-95 – 34,10 грн/л, ДП – 38,66 грн/л.

Джерело фото: ua.depositphotos.com