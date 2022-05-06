Ціни бензину та ДП на АЗС знову "підтягнулися" слідом за підвищенням дозволеного максимуму

Основні автозаправні мережі 6 травня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо до нових максимально дозволених рівнів слідом за зміною цих цін Міністерством економіки 5 травня, повідомляє Enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, бензин марки А-95 подорожчав до 37,69 грн/л у мережах ОККО, WOG, "Укрнафта", Shell, KLO, а також Chipo та Mango. На преміальний бензин максимальна (з урахуванням 5% націнки) ціна в 39,57 грн/л встановлена на заправках ОККО, WOG, Amic, Shell, KLO, BVS та Chipo.

При цьому мережа UPG торгує А-95 по 37,60 грн/л, а А-95+ — по 39,10 грн/л, а заправки "Авіас", що входять до неформальної мережі "Приват", — по 37,74 та 38,29 грн/л відповідно.

Вартість ДП підвищилася у більшості мереж на 1,97 грн/л до граничних 42,63 грн/л, проте "БРСМ-Нафта" виставила цінник за літр солярки у 44,74 грн, а мережа Chipo — 44,76 грн (тобто, йдеться про 5%-ну "преміальну" націнку). Водночас щодо мережі Prime, то там вказано ціни 58 грн/л на бензин та 53 грн/л на дизпаливо, проте пояснень цьому не надається.

У свою чергу ціни на скраплений газ, які не регулюються державою, зросли за останній тиждень на величини від 30 копійок до 3 гривень за літр. Тепер найдорожчий ЗВГ у мережах "Нефтек" (35,99 грн/л), BVS (33,99 грн/л) та KLO (33,59 грн/л). Найдешевше можна заправитися автогазом на "приватівських" АЗС — по 31,37 грн/л, а також на Shell — по 31,47 грн/л.

Зазначимо, що Мінекономіки мало за графіком оприлюднити нові величини середніх цін на ДП та бензини 1 травня, проте зробило це лише 5 травня, встановивши їх на рівні 35,63 та 31,19 грн/л відповідно. З урахуванням нещодавно піднятих урядом дозволених надбавок ціни на АЗС не повинні перевищувати 42,63 грн/л на дизель і 37,69 грн/л на бензини.

При цьому 29 квітня Кабінет міністрів "відпустив" ціни на брендове автопаливо для тих заправок, які паралельно реалізують "звичайне". Проте, як видно за наведеними вище даними, це рішення на ціни на АЗС не вплинуло.

Джерело фото: ua.depositphotos.com