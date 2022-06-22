Інновації та інвестиції. Як Укргазбанку вдається драйвити банківський сектор України попри війну

Саме українські банки наразі роблять вагомий фінансовий внесок у підтримку економіки та бізнесу держави, адже усвідомлюють важливість цієї роботи задля перемоги над ворогом та відбудови країни у післявоєнний період

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Останні місяці стали важким випробуванням для України, економіки, бізнесу та звичайних громадян. На фоні цинічної війни росії проти України необхідно вибудовувати новий устрій життя та робити все можливе для збереження та подальшого розвитку країни.

Україна вже понад 100 днів повномасштабного вторгнення протистоїть російській навалі. І якщо найважчу роботу із захисту країни від російських агресорів виконують українські воїни, то життя української економіки багато в чому залежить від роботи банківської системи. Яка, до речі, не тільки витримала перший удар війни, але й продовжує ефективно працювати.

Саме українські банки наразі роблять вагомий фінансовий внесок у підтримку економіки та бізнесу держави, адже усвідомлюють важливість цієї роботи задля перемоги над ворогом та відбудови країни у післявоєнний період.

Навіть попри те, що в НБУ визнають – внаслідок війни українські банки можуть втратити майже п'яту частину кредитного портфеля, більшість банків з ТОП-20 все ж таки збереже операційний прибуток. Серед них і державний Укргазбанк.

Податки завчасно та допомога українським воїнам

Укргазбанк з перших днів війни створив та почав втілювати в життя низку важливих програм та ініціатив. Головна мета – підтримати економіку країни, бізнес та українців.

Державний банк не просто є потужним платником податків, але й допомагає захисникам України та їхнім сім'ям на різних рівнях. Далі – просто цифри та факти:

від початку повномасштабної війни Укргазбанк завчасно сплатив податок на прибуток до державного бюджета в сумі 2,55 мільярда гривень;

станом на середину квітня банк перерахував на потреби захисників України 380 мільйонів гривень;

через Укргазбанк українці уже придбали військові облігації на 8 мільярдів гривень

Крім того, невдовзі банк планує запровадити можливість придбання військових облігацій через мобільний застосунок "Дія".

Тим часом у додатку "ЕКОбанк Онлайн" клієнти Укргазбанку мають можливість перераховувати кошти на рахунок благодійного фонду "Повернись живим", який збирає гроші на цільові потреби української армії.

Розбудова новітньої України

Ще один важливий напрямок – це допомога у відбудуванні українських міст та населених пунктів, які були понівечені російськими окупантами. Для цього у банку створили благодійний депозит "Відбудуємо міста разом" – до нього можуть долучитися всі, хто готовий працювати та крок за кроком відновлювати нашу державу.

Наразі ця програма включає 40 міст та містечок, які зазнали найбільших ударів від росіян. І вже є перші обнадійливі результати – клієнти банку уже відкрили спеціальних депозитів на суму понад 76 мільйонів гривень.

Не будуть забуті й населені пункти, які зараз потерпають від окупації – вони почнуть отримувати допомогу відразу після того, як їх звільнять Збройні сили України.

До речі, державний Укргазбанк у воєнний час вже здійснив близько 30 угод торговельного фінансування задля забезпечення критичного імпорту викопного палива (газ, дизель, бензин) на суму майже 150 млн євро. Підтримку таким угодам банку традиційно надає Європейський банк реконструкції та розвитку (Лондон).

Інвестиції в Україну

17 червня Укргазбанк та Енергоатом підписали важливий меморандум, завдяки якому в Україні зʼявиться національна мережа зарядних станцій для електромобілів.

Згідно меморандуму, сторони домовились розпочати спільну реалізацію проєкту з використанням фінансових можливостей Укргазбанку та виробничо-технічного потенціалу Енергоатома як найбільшого виробника електричної енергії в Україні.

Варто зазначити, що попит на електрокари в України зростає з року в рік. Тільки у 2021 році українці придбали 8,5 тисяч електрокарів. Це приблизно на 20% більше, ніж у 2020. Але у квітні-травні 2022 попит на електроавтомобілі в Україні зріс у 15 (!) разів. В умовах енергетичної кризи “заправитися” від розетки сьогодні набагато дешевше.

Саме тому державний Укргазбанк запропонував свої фінансові можливості обʼєднати з виробничими потужностями Енергоатому. Проєкт і корисний, і потрібний українцям – розбудова інфраструктури для електромобілів сприятиме виконанню Україною своїх зобовʼязань перед іноземними партнерами щодо декарбонізації.

Що пропонує банк в умовах війни

Укргазбанк активно співпрацює з приватними та корпоративними клієнтами, а також представниками середнього та малого бізнесу у всіх регіонах України. Майже 95% акційного капіталу банку належить державі. Для фінустанови надзвичайно важлива довіра клієнтів. Ось кілька сухих, але промовистих фактів, які свідчать про це:

портфель коштів на рахунках клієнтів малого та середнього бізнесу Укргазбанку збільшився з початку війни на 1,64 мільярда гривень (станом на 1 червня 2022 року).

на сьогодні цей показник перетнув позначку у 13 мільярдів гривень, сягнувши максимального для банку значення.

портфель нових коштів приватних клієнтів на рахунках банку з початку війни збільшився на 400 мільйонів гривень.

Проте для Укргазбанку важлива підтримка у вигляді фінансових активів та клієнтів для реалізації кількох важливих цілей. Перш за все йдеться про подальше фінансування економіки саме у період війни, а також намір зберегти наявний рівень ефективності, обсяги та темпи роботи. Укргазбанк першочергово робить акцент на важливості реальних внесків у нашу спільну перемогу.