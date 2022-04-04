ЄБРР призупинить доступ Росії та Білорусі до фінансування

Рада керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) проголосувала за негайне призупинення доступу Росії та Білорусі до фінансів та експертизи банку.

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Про це повідомляє сайт організації.

"Рада керуючих ЄБРР схвалила вживання жорстких заходів проти Російської Федерації та Білорусі після вторгнення в Україну. Доступ Російської Федерації та Білорусі до ресурсів банку має бути офіційно припинений з негайним набуттям чинності", — йдеться у повідомленні.

Це означає, що жодна з цих країн не може мати нового фінансування проєктів або діяльності з технічного співробітництва.

Крім того, ЄБРР користується всіма правами на зупинення чи скасування подальших виплат за чинними проєктами.

"ЄБРР вже оголосив, що перебуває у процесі закриття своїх представництв у Москві та Мінську", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄБРР не робив інвестицій у нові проєкти в Росії з 2014 року та нові проєкти в Білорусі з 2020 року.

У свою чергу член ради директорів банку від України Артем Шевальов зазначив, що вперше за всю історію ЄБРР управителі використовують такий крок.

"За таке рішення проголосувала абсолютна більшість країн-акціонерів банку, яка становить 94,85% (!!!) голосів у капіталі банку. ЄБРР став першою міжнародною організацією, яка ухвалила таке рішення", – написав він у Facebook.