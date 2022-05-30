Клієнти Альфа-Банку отримали можливість придбати військові облігації як у гривні, так і у валюті

З початку воєнного стану понад 1 млрд гривень клієнти Альфа-Банку Україна інвестували в державні облігації. Банк пропонує купувати військові облігації як у гривні, так і у валюті, повідомляє пресслужба фінустанови.

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"Усього було продано гривневих облігацій на суму 857 млн, у доларах на суму 5,6 млн і в євро обсягом 73 тис. При цьому понад 300 млн грн клієнти придбали облігації онлайн у мобільному додатку Sense SuperApp", - резюмували у фінустанові.

Уточнюємо, що гривневі військові облігації можуть купити громадяни України віком від 18 років. Щоб інвестувати в державні цінні папери клієнтам Альфа-Банку, необхідно бути користувачем Sense SuperApp і мати картку або поточний гривневий рахунок у банку.

Зазначимо, що Альфа-Банк Україна збільшив кількість своїх відділень по всій країні до 145, з них близько 125 працюють з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00, а понад 20 відділень працюють і в суботу, і в неділю.

Нагадаємо, протягом усього травня Альфа-Банк Україна пропонує своїм клієнтам сплатити 80% залишку заборгованості чинного кредиту, а 20% коштів заощадити завдяки пробаченню банком цієї частини боргу. Для цього потрібно сплатити 80% заборгованості за чинним кредитом до 1 червня.