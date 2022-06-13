Приватбанк визнали найкращим для створення екосистеми під розвиток малого бізнесу

Екосистему Приватбанку визнано найкращою в державі для розвитку малого бізнесу. Принаймні таких висновків дійшли експерти рейтингу SME Banking Agency і повідомили про це у щорічному дослідженні "Екосистеми для бізнесу 2022".

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Разом із тим за два місяці зі старту програми підтримки експортерів та бізнес-клієнтів критично важливих галузей Приватбанк видав під "державні гарантії" без вимоги додаткової застави більш ніж 2,1 тис. кредитів на 1,75 млрд грн з 2 млрд грн, раніше виділених під програму.

Решта коштів за програмою буде видана найближчими днями по вже прийнятих заявках: банк додатково готує оновлені умови кредитування по цій програмі, про які буде повідомлено окремо. Також відмітимо, що доступною для бізнес-клієнтів є і програма кредитування на купівлю основних засобів.

Нагадаємо, що минулого тижня Приватбанк також відкрив програму "Допомога госпіталям та медустановам України". Усі перераховані гроші будуть спрямовувати на закупівлю медичного обладнання, медикаментів, витратних матеріалів.